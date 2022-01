Vorschau: Genesis, Peugeot und Dacia im Praxistest

Das Autojahr nimmt langsam Fahrt auf. Erste Termine sind angekündigt, stehen aber noch unter Corona-Vorbehalt. Daher blicken wir zunächst noch einmal zurück, zum Beispiel auf den R 5, der vor einem halben Jahrhundert auf den Markt kam und die Mitbewerber ziemlich alt aussehen ließ. Wir schauen auf die Motorradbilanz 2021 und nennen die Top-3-Bestseller in allen vier Klassen. Am Freitag kommender Woche endet außerdem die diesjährige Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Aktuell führen Toyota bei den Autos, Kamaz bei den Lastwagen, Gasgas bei den Motorrädern und Yamaha bei den Quads.

Unsere drei Praxistests beschäftigen sich mit sehr unterschiedlichen Autos. Mit der sportlich geschnittenen Limousine G70 fordert Genesis nicht nur Premiumkarossen wie Jaguar XF oder Lexus ES heraus. In Sachen Qualität und Ausstattung kann sich Hyundais Edelmarke durchaus mit Audi A4, BMW 3er oder Mercedes C-Klasse messen. Nur bei der Motorenauswahl hapert es noch ein wenig. Der Peugeot 3008 Hybrid kommt mit Strom allein nicht weit. Aber das SUV macht immer eine gute Figur und fährt mit eleganter Leichtigkeit. Axel F. Busse ist derweil mit Deutschlands günstigstem SUV, dem Dacia Duster unterwegs gewesen.



Die nächste Campingsaison naht: Eura Mobil greift erneut nach den Sternen. Nach dem Contura kommt jetzt auch die teilintegrierte Profilia-Baureihe auf Basis des Mercedes Sprinter. Was die Stuttgarter selbst dieses Jahr in Sachen Campingvan planen, verraten wir ebenfalls.



Einer der wenigen osteuropäischen Lastwagenhersteller ist Tatra. Michael Dünnebier hat der tschechischen Marke ein illustres Buch gewidmet, das den Weg von den Anfängen über die Plan- bis zum Überleben in der Marktwirtschaft bildreich aufzeigt.



Darüber hinaus melden wir tagesaktuell Neuigkeiten rund um alles was Räder hat und halten Sie über die jüngsten Entwicklungen in der Automobilindustrie und Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)