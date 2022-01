Mercedes-Benz setzt knapp 2,1 Millionen Pkw ab

Die Marke Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr weltweit knapp 2,1 Millionen Pkw abgesetzt. Das sind fünf Prozent weniger als 2020. Vor allem das vierte Quartal litt mit einem Rückgang von 24,7 Prozent unter den Lieferengpässen bei Halbleiten. In Deutschland sanken die Neuzulassungen mit 213.105 Fahrzeugen um ein Viertel. Größter Einzelmarkt blieb China mit einem leichten Rückgang von zwei Prozent, während die Verkäufe in Nordamerika leicht um 0,3 Prozentpunkte zulegten.

Smart bewegte sich im Jahresverlauf mit weltweit rund 38.500 Auslieferungen auf Vorjahresniveau, bekam aber auch einen deutlichen Absatzrückgang in den letzten drei Monaten des Jahres zu spüren. Die Van-Sparte setzte 334.210 gewerbliche Transporter ab. Das waren 2,6 Prozent mehr als im Jahr davor.



Der Absatz an batterie-elektrischen Modellen von Mercedes-Benz Cars & Vans verdoppelte sich 2021 nahezu und lag bei 99.301 Einheiten (plus 90,3 Prozent). (aum)