Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Das neue Jahr beginnt, wie das alte endete: mit hohen Abrufzahlen. Trotz geringeren Nachrichtenanfalls und angesichts der Feiertage, an denen sich Printmedien traditionell zurückhalten, brachten unsere Medien es auf rund 1,35 Millionen Abrufe und Downloads. Die Redaktion hatte offenbar mit Erfolg mit dem Angebot an gutem Lesestoff. Denn neun von zehn der Top Ten waren wieder einmal Exklusivartikel unserer Autoren.

Von den 509.969 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. 2022: Die Chinesen kommen

2. Benziner und Diesel weiter auf dem Rückzug

3. Fahrbericht VW Taigo R-Line 1.5 TSI: Fescher Neuzugang

4. Fahrbericht Toyota GR 86: Puristisch und leichtfüßig

5. Das Jahr 2021: Unsere Tops und Flops

6. Wohnmobile: Die Preisspirale dreht sich immer schneller

7. Praxistest Fiat Ducato 2.2 180 Multijet 3: Talentierter Praktiker

8. Im Rückspiegel: Mercedes C 111 – vom Traumwagen zum Markenbotschafter

9. Wenn Big Brother mit im Auto sitzt

10. Wohnmobile: Die Last mit der Last wiegt in Zukunft schwerer



Unser Server lieferte in der vergangenen Woche 837.008 Fotos und Videos als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag das von den verladefertigen Xpeng 3 vorn, bei den Videos eines von Euro NCAP über die sichersten Autos ihrer Klasse. (aum)