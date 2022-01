CES 2022: IAV präsentiert seine Showcases virtuell

Unter dem Motto „We move the world – with technology and engineering“ wollte sich die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, besser bekannt als IAV, gleich zu Beginn des Jahres 2022 auf der Consumer Electronics Show (5.–7.1.) in Las Vegas zurückmelden. Das Berliner Unternehmen – mit mehr als 8000 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Engineeringpartner der Automobilindustrie – plante mit drei richtungsweisenden CES Showcases für die Mobilität von morgen aber vor allem mit der Präsentation des neuen strategischen Zielbildes „Tech Solution Provider“. Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus hat IAV die Teilnahme an der Technik-Messe abgesagt. Mit der Entscheidung will die IAV die Gesundheit der Belegschaft sowie der Kunden schützen. Stattdessen präsentiert das Unternehmen die Inhalte des CES-Auftrittes über digitale Kanäle (https://www.iav.com/events/ces).

Morgen und übermorgen werden jeweils ab 9 und 17 Uhr werden IAV-Experten die CES-Showcases aus den Bereichen „Cybersecurity“ und „Autonome Flugkörper“ sowie das neue Zielbild des Unternehmens multimedial präsentieren.



IAV will als Partner der gegenwärtigen Mobilitätswende eine größere Rolle übernehmen. Der Hochlauf der E-Mobilität, die steigende Bedeutung von Software, die Digitalisierung der Fahrzeugentwicklung und die Zunahme der automobilen Servicewelt stellen neue Anforderungen an die Fahrzeughersteller. Sie benötigen zunehmend Entwicklungspartner, die Teilumfänge der neuen Herausforderungen in Eigenverantwortung übernehmen. Daher tritt das Unternehmen künftig auch mit dem neuen Claim „Tech Solution Providers“ auf, um sich als Anbieter „schlüsselfertiger“ Lösungen zu präsentieren. Diese dokumentieren die drei Showcases, darunter ein Kozept zur Abwehr von Cyberangriffen auf vernetzte Fahrzeuge und ein autonomer Flugkörper für die Inspektion von Infrastruktur, der von einer Brennstoffzelle angetrieben wird. (aum)