Die Top Ten der Woche – schon wieder mit Feuerwerk

Zumindest eignet sich der letzte Titel der heutigen Top Ten als Unterstützung für unseren Wunsch für einen guten Rutsch und ein gutes 2022. Bleiben Sie alle schön gesund. Uns verschafft schon der Blick auf die Zahlen der Abrufe zwischen den Tagen ein gutes Gefühl: Denn ausgerechnet über die Feiertage schaffen wir mit 1,41 Millionen abgerufenen Text-, Foto- oder Videodateien einen neuen Bestwert. Das Jahr findet für uns seinen angemessenen Abschluss mit einem Feuerwerk an Zahlen. So kann es weitergehen.

Von den 590.139 Texte waren dies die Top Ten:



1. Fahrbericht Lada Niva Travel: Willkommen in den Neunzigern

2. Praxistest Toyota Proace City Verso: Ein Freund der Familie

3. Renault löst DACH-Vertriebsregion wieder auf

4. Sinken die Zuschüsse, bricht der Markt für Elektroautos weg

5. Chromjuwelen für mehr als eine halbe Milliarde Dollar

6. Fahrbericht Triumph Tiger Sport 660: Stadt, Land, Schluss

7. Praxistest Skoda Scala G-Tec: Automobiler Klimaaktivist

8. Ausblick: 2022 wird ein Jahr des Umbruchs

9. EU-Führerschein: Dem Lappen geht es an den Kragen – schrittweise

10. Glosse: Na, denn Prosit!



823.046 Foto- und Videodateien lieferte unser Computer in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag eines vom Lada Niva Travel vorn, bei den Videos das Footage vom Opel Rocks-e. (aum)