Metzeler bringt die zweite Generation des Tourance Next

Metzeler bringt ab Januar die zweite Generation des Tourance Next auf den Markt. Versprochen werden für den Adventure-Bike-Reifen gegenüber dem Vorgänger ein bis zu anderthalb Meter kürzerer Bremsweg. Zudem soll der Metzeler Tourance Next 2 dank neuer Gummimischungen eine kürzere Aufwärmdauer und eine höhere Laufleistung sowie ein besseres Nässeverhalten haben.

Der Metzeler Tourance Next 2 weist ein Profil nach dem Muster des griechischen Buchstaben „Pi“ (π) auf. Ein besonderes Merkmal des Vorderreifens ist dabei die unregelmäßige Wiederholung des Profils, eine Technologie, die unterschiedlich große Profilblöcke in Kontakt mit dem Asphalt bringt. Die Folge ist laut Hersteller ein besonders gleichmäßiges Abrollen und eine geringere Geräuschentwicklung.



Der neue Reifen wird schrittweise in verschiedenen 19- und 21-Zoll-Größen (vorne) und 17- bzw. 18-Zoll-Dimensen (hinten) erhältlich sein. (aum)