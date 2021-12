Vorschau: Automobiles zwischen den Feiertagen

Auch zwischen den Feiertagen beliefern wir Sie mit Neuigkeiten aus der Automobilwelt, schauen voraus und blicken zurück. Das nächste Jahr wird mehr als nur neue Automodelle bieten, sondern auch einen zunehmenden Wettbewerb um neue Vertriebsmodelle. Außerdem: Wie die chinesische Automobilindustrie den weltweiten Markt ins Visier nimmt und sich vor allem in Europa gute Absatzchancen ausrechnet. Und natürlich schauen wir auch darauf, was sich rechtlich für Autofahrer in 2022 ändern wird.

Volkswagen bereichert kurz vor Jahresende das Kleinwagensegment um ein so genanntes SUV-Coupé. Wir stellen den in Brasilien entworfenen Taigo im Fahrbericht vor. Jens Meiners fährt den neuen Budget-Pick-up von Ford USA: Der Maverick ist dort nicht zuletzt für Fahranfänger gedacht. Ebenfalls im Fahrbericht: Der Toyota GR 86. Der Nachfolger des GT 86 hat sich äußerlich nur wenig verändert, trumpft aber mit gesteigerter Performance auf. Und dann sind wir noch mit dem Lamborghini Urus an den Hängen des Ätna unterwegs.



Auto fahren mit Preisen wie beim Super-Spar-Ticket der Bahn? Der Skoda Scala G-Tec macht’s möglich. Im Praxistest überzeugte er nicht nur mit günstigen Kraftstoffkosten, sondern auch mit Laufkultur und Geräumigkeit. Allein die mehr als überschaubare Tankstellen-Infrastruktur und vielleicht auch die etwas magere Leistung des 1,0-Liter-Drei-Zylinder-Motörchens trübten die Stimmung ein wenig. Überzeugen konnte im Praxistest auch der Fiat Ducato. Nach dem Facelift bietet der Transporter angenehmen Komfort und eine gute technische Ausstattung zu attraktiven Preisen, wie unser Autor Dennis Gauert festgestellt hat.



Über die stolze Jahresbilanz des wichtigsten Versteigerers für edle Oldtimer, RM Sotheby’s, berichtet unser Autor Hans-Robert Richarz. Allein bei der „Monterey Car Week“ im August brachte das Unternehmen 40 Autos jeweils für einen siebenstelligen Dollarbetrag an neue Besitzer, darunter auch einen 1932er Packard Twin Six. Ebenfalls zurück blickt Walther Wuttke, und zwar auf den Mercedes C 111. Der wohl aufregendste Wagen nach dem 300 SL weckte allerlei Begehrlichkeiten und war Versuchsträger für eine Motorentechnik, die sich nicht durchgesetzt hat.



Nicht nur zur Weihnachtszeit kämpfen die Reisemobilhersteller mit Gewichtsproblemen. Aber immer weniger Camper dürfen mit ihrer Fahrerlaubnis mehr als 3,5 Tonnen bewegen. Der Branchenverband CIVD will nun für Abhilfe sorgen. Und: Die Mobilien folgen dem Weg der Immobilien. Reisemobile und Caravans werden immer teurer. Das liegt nicht nur an der umfangreicheren Komfortausstattung. Außerdem gehen wir in die Luft: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt Strategien zum CO2-neutralen Fliegen.



Das Auto hat nicht nur die Welt verändert, sondern auch die Halbwelt, indem es den Verbrechern ganz neue Möglichkeiten eröffnete: Banküberfälle mit halsbrecherischen Verfolgungsjagden und Schmuggler-Touren zählten dabei ebenso wie Kidnapping oder Taximorde. Anhand zwölf typischer Kriminalfälle aus der Zeit von 1930 bis 1985 schildert der Journalist und Autor Christian Steiger in seinem lesenswerten Buch „Cars and Crimes“, wie der Kraftwagen auf die schiefe Bahn geriet.



Der ideale Beifahrer ist für gut ein Drittel der Deutschen der eigene Lebensgefährte, ist für Snacks und Getränke zuständig, muss sich dafür nicht zwingend an den Kosten beteiligen und darf auch gerne mal schlafen – so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Tankstellenkette HEM zum Thema „Der perfekte Beifahrer“. Wer demnach allerdings lieber draußen bleiben sollte, sind angetrunkene Freunde und die eigene Mutter, die von jeweils 20 Prozent als die schlimmsten Beifahrer genannt wurden.



Darüber hinaus stellen die Redaktionsmitglieder ihre persönlichen Tops und Flops des Jahres vor und halten Sie tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der Fahrzeugwelt auf dem Laufenden. Nur morgen und am Neujahrstag gönnen wir uns eine kurze Pause – sofern es die Nachrichtenlage zulässt. (aum)