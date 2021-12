CES 2022: IAV präsentiert sich als „Tech Solution Provider“

Die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, besser bekannt als IAV, meldet sich gleich zu Anfang des Jahres auf der Consumer Electronics Show (5.–8.1.) in Las Vegas zurück. Unter dem Motto „We move the world – with technology and engineering“ stellt das Berliner Unternehmen smarte Lösungen für die Mobilität von morgen vor. IAV ist mit mehr als 8000 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Engineeringpartner der Automobilindustrie und tritt auf der CES mit drei Showcases auf.

Moderne Fahrzeuge beinhalten immer mehr Software und sind zunehmend vernetzt. Auch die Software an sich wird immer komplexer und muss gleichzeitig sicher sein. Um die Komplexität weiterhin beherrschbar zu halten, hat IAV ein Konzept zur Absicherung gegen Cyberangriffe entwickelt. Zur Anschauung hat das Ingenieursteam ein Cyber-Defense-System in ein handelsübliches Fahrzeug integriert.



Da Fahrzeuge auch zunehmend untereinander und mit ihrer Infrastruktur vernetzt sind, reicht es nicht mehr aus einzelne Fahrzeuge mit eigenen Sicherheitsfunktionen auszustatten. Mit dem Ansatz für ein Cybersecurity Defense Center zeigt IAV, was passiert, wenn sich ein Virus in ganzen Fahrzeugflotten ausbreitet, in eine Navi-Cloud eindringt oder die Infrastruktur manipuliert. Für Gegenmaßnahmen werden die Fahrzeugsysteme permanent nach Anomalien durchkämmt.



Doch auch mit der Luftfahrttechnik beschäftigt sich die Ingenieurgesellschaft. Der autonome Flugkörper „CarryAir“ soll für Inspektionsflüge und die Analyse von Stromtrassen und Pipelines sowie zur Absicherung von Geländezonen wie Werksgeländen eingesetzt werden. Ein Brennstoffzellenantrieb garantiert gegenüber einer rein batterieelektrischen Lösung eine deutlich höhere Reichweite. Gegenüber den üblicherweise für solche Missionen eingesetzten Hubschraubern fliegt Carry-Air wesentlicher kostengünstiger und umweltschonender. (aum/av)