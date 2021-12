Die Renntrucks rollen weiterhin auf Goodyear

Goodyear wird für weitere drei Jahre die European Truck Racing Championship (ETRC) exklusiv mit Reifen beliefern. Die langjährige Partnerschaft wurde um einen weiteren Drei-Jahres-Vertrag bis Ende 2024 verlängert. Seit diesem Jahr fahren die bis zu 1500 PS starken und 160 km/h schnellen Renntrucks mit 100 Prozent erneuerbarem Biokraftstoff (HVO). Der Pace-Truck tankt Bio-LNG. Goodyear nutzt die Erfahrung mit Extremsituationen im Motorsport für die Forschung und Entwicklung.

Die europäische Truck-Meisterschaft startet am 21. Mai in Italien in die neue Saison und endet nach acht Rennwochenenden Anfang Oktober in Spanien. Am 16. und 17. Juli gastiert die Serie auf dem Nürburgring. (aum)