CES 2022: Vinfast präsentiert drei neue Modelle

Nachdem Vinfast bereits auf der diesjährigen LA Auto Show seine Elektro-SUV VF e35 und VF e36 in den D- und E-Segmenten vorgestellt hat, kündigte Vietnams einziger Autohersteller nun eine komplette Modellfamilie an. Die Fahrzeuge für das A-, B-, und C-Segment sollen auf der Consumer Electronics Show (5.–8.1.2022) ihre Premiere feiern.

Beim Exterieur holten sich die Vietnamesen erneut Unterstützung aus Italien. So zeichnen sich die renommierten Designschmieden Pininfarina und Torino Design auch für die neuen Modelle, sämtlich Elektroautos, verantwortlich. Bei der Technik greift das Unternehmen auf große Namen der Automobilindustrie, wie Faurecia, ZF und Bosch zurück. Vinfast ist Teil des Mischkonzerns Vingroup. Schwesterfirmen wie VinAI, VinBigData oder VinBrain schufen die Assistenz- und Konnektivitätssysteme der smarten Stromer.



Ab der ersten Hälfte des Jahres 2022 sollen zum Auftakt die Modelle VF e35 und VF e36 in den USA und in Europa vorbestellbar sein. (aum/av)