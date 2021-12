Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

So ruhig war dieser Advent beim Thema Mobilität offenbar nicht. Immerhin fragten unsere Leser und die Redaktionen der Medien, die sich bei uns bedienen, mehr als 1,34 Millionen Medien bei den Servern der Autoren-Union Mobilität ab.

Von den 429.537 Texten waren dies die Top Ten:



1. Ducati Desert X: Auf ins Abenteuer

2. Praxistest Kia X-Ceed Plug-in-Hybrid: Attraktiver Teilzeitstromer

3. Hochsaison für einen positiven Blick auf die Elektromobilität

4. Auch mit alternativen Kraftstoffen an dem Weg zur Null

5. Ratgeber für den Wintereinbruch: Von dicken Katzen und glatten Straßen

6. VDA befürchtet Benachteiligung europäischer E-Autos in den USA

7. Praxistest Mazda CX-30 e-Skyactiv-X: Harmonie zwischen Otto und Diesel

8. Opel Corsa im November das meistverkaufte Auto in Deutschland

9. Fahrbericht Boldmen CR 4: Bitte unbedingt auch fahren!

10. Ein Blick ins Morgen: Positive Perspektiven ohne Widerstand?



913 615 Foto- und Video-Downloads wurden in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Videos lag Toyotas Elektroauto-Offensive, bei den Fotos eines vom Opel Combo-e Life vorn (aum)