Weihnachten 2021: Automobile Geschenkideen (2)

Weihnachten steht vor der Tür: Es ist die Zeit der Besinnung, der Familien – und der Geschenke. Wer ein Präsent für einen Autoliebhaber sucht oder sich selbst beschenken möchte, für den gibt es reichlich Auswahl. Wir bei der Autoren-Union Mobilität haben uns Gedanken gemacht; hier ist der zweite Teil unserer Empfehlungen zum Weihnachtsfest 2021.

Dennis Gauert: Im Drift durch Mexiko



Mitten im warmen Wohnzimmer gibt es für Autofans heute glücklicherweise digitale Möglichkeiten, sich die Wartezeit bis zur nächsten Frühlingsfahrt im Saisonfahrzeug zu vertreiben. Für die X-Box (One S, One X, Series X) und den PC ist zum Beispiel seit kurzem Forza Horizon 5 auf dem Markt. Das im Grunde als Open-World-Arcade-Racer ausgerichtete Spiel wurde in puncto Steuerung nachgebessert und befindet sich jetzt mindestens auf Augenhöhe mit dem Simulations-nahen Forza Motorsport 7. Nun lohnt es sich erst recht, das Lenkrad anzuklemmen und über die Landstraßen zu fegen.



Bunte Touren durch abwechslungsreiche Landschaften Mexikos sind bei Forza 5 Horizon der Schlüssel zum Spielspaß – mit Freunden online als Kolonne oder alleine. Unterwegs in der offenen Welt trifft man ohnehin auf Liebhaber der gleichen Garde und kann spontan zusammen fahren: Über 400 aktuelle und legendäre, lizenzierte Fahrzeuge sind erhältlich und nach eigenem Geschmack und Renneinsatz modifizierbar. Das Rezept bescherte dem Titel in den USA bereits die höchsten Verkaufszahlen für ein Spiel der Xbox Game Studios.



Für die X-Box-Konsolen ist Forza Horizon 5 (Standard Edition) zum Preis von ca. 60 Euro erhältlich, für die Crossplay-Variante mit PC-Unterstützung sind 70 Euro fällig. Tipp: Wer den X-Box-Gamepass ab 9,99 Euro monatlich bucht, hat den Titel inklusive.



Matthias Knödler: Stilechte Autofahrerhandschuhe



Auch wenn die aktuell verbauten Lenkräder deutlich griffiger sind als die früher anzutreffenden Volants aus Holz oder mit Bakelit-Ummantelung, so gehört zu einem abgerundeten, stilechten Auftritt noch immer ein Paar Autofahrerhandschuhe. Das Angebot ist vielfältig; es gibt sie in Leder oder Stoff-Leder-Kombination, in den unterschiedlichsten Farben und in klassischer Form oder fingerlos, was die Betätigung von Knöpfen, Schaltern und Bildschirmen erleichtert.



Stellvertretend für andere Hersteller seien die Autofahrerhandschuhe der Münchner Traditionsfirma Röckl (89,90 bis 289 Euro) und die entsprechenden Handschuhe der südfranzösischen Maison Faibre (150 bis 190 Euro) hervorgehoben; von DS Automobiles und Maison Fabre gibt es zudem ein sehr futuristisches Design (330 Euro über den DS-Shop).



Jens Riedel: Brennstoffzelle und Barkas mit Päckchen



Im Lego-Hype der vergangenen Jahre ist das Baukastensystem von Fischertechnik ein wenig in den Hintergrund geraten. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren vor allem auf technische Funktionsmodelle konzentriert. Passend zur aktuellen Diskussion um die Transformation in der Automobilbranche erschien in diesem Jahr das „H2 Fuel Cell Car“. Das funktionstüchtige Modell eines Wasserstofffahrzeugs ist als „Top 10 Spielzeug 2021“ ausgezeichnet worden.



Das Set erhält knapp 120 Teile. Wer sich länger nicht mehr oder gar noch nie mit dem System von Fischertechnik befasst hat, ist erstaunt, wie vielfältig die einzelnen Plastikelemente sind. Sie werden über Nut und Zapfen miteinander verbunden, werden mal horizontal, mal vertikal zusammengefügt. Als Altersempfehlung für den Zusammenbau des Brennstoffzellenautos werden neun Jahre und darüber angegeben. Etwas elterliche Hilfe kann im Zweifelsfall nicht schaden, denn die Bauanleitung erfordert an einigen Stellen gutes räumliches Sehen und teilweise ähnlich aussehende Konstruktionsteile können ebenfalls etwas verwirren. Vorsicht ist auch beim Zusammenfügen des Kabels mit den beiliegenden Steckern geboten, die leicht auseinanderbrechen können (Ersatz liegt bei).



Damit am Ende die Weihnachtsüberraschung nicht sprichwörtlich ins Wasser fällt, sollte rechtzeitig vor Heiligabend noch destilliertes Wasser gekauft werden – denn ohne geht es nicht. Und auch ohne das Internet bewegt sich die Konstruktion im Zweifelsfall nicht. Der Packung liegt zwar die Bauanleitung, nicht aber die Anweisung für die Elektrolyse bei. Die muss im „eLearning Portal“ von Fischertechnik aufgerufen werden. Dank einstellbarer Vorderachse kann das H2 Fuel Cell Car auch Kreise fahren. Zwischen ein und zwei Minuten sollte die Kraft aus den beiden Wasserbehältern reichen, um das Fahrzeug wie von Geisterhand fahren zu lassen.



Das H2 Fuel Cell Car von Fischertechnik kostet 89,90 Euro.



Auch Schuco hat Weihnachten nicht vergessen und liefert als Editionsmodell für das Fest den Barkas B 1000 als Pritschenwagen. Am Steuer des „Bulli des Ostens“ sitzt der Weihnachtsmann, auf der Ladefläche transportiert er eine Geschenkbox mit einer kleinen Überraschung. Was im Päckchen drin ist, wissen wir, wird aber nicht verraten. Die „Christmas Edition 2021“ im Maßstab 1:43 kostet 64,99 Euro und ist auf 750 Fahrzeuge limitiert.



Hans-Robert Richarz: Kleine Aufmerksamkeiten aus dem Internet



Socken und Krawatten für den Hausherrn oder das Set aus Kochtöpfen für die Hausfrau sind sind als Weihnachtsgeschenk längst aus der Mode gekommen. Und es muss auch nicht immer etwas Teures unter dem Christbaum liegen. Hier ein paar Vorschläge für den bescheidenen Geldbeutel:



Die Parkscheibe mit eingebauter Uhr ist das perfekte Geschenk für Vergessliche. Beim Parken einfach auf der Rückseite den Stoppschalter betätigen und schon ist die richtige Ankunftszeit eingestellt. Der Mensch am Lenkrad sollte das allerdings stets beherzigen, denn sonst läuft die Uhr weiter und zeigt immer die aktuelle Uhrzeit an. Damit wäre ja Parken rund um die Uhr möglich, ohne eine Strafe zu riskieren, und das ist natürlich streng verboten! Erhältlich ist das Objekt der Begierde für 9,99 Euro unter www.arktis.de.



Über Mini-Kennzeichen als Schlüsselanhänger aus Metall dürfte sich so manche Autofahrerin und mancher Autofahrer zu Weihnachten ebenfalls freuen. Sie werden individuell angefertigt und für 12,12 Euro inklusive Versand zum Beispiel von kennzeichen-anhaenger.de innerhalb von drei Tagen geliefert.



Als Non-Plus-Ultra für Hard-Core-Autofans könnte sich das „Das Männerduschgel – Motoröl“ herausstellen, das es bei www.amazon.de für 9,99 Euro gibt. „Das Geschenkset aus zwei Flaschen Duschgel in Motoröl-Optik“ sei für „alle Autofreaks, Schrauber und Bastler das neue Highlight im Badezimmer“, preist das Versandhaus seinen Vorschlag als Weihnachtsgeschenk an. (aum)