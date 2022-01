Delius Klasing: 111 Jahre zu Wasser, zu Lande und in der Luft

Hoch in die Lüfte und ab in die Ferne. So begann die Erfolgsgeschichte des heutigen Fachverlages Delius Klasing, dessen Gründer Konrad Delius 1911 Fachzeitschriften für Flugzeugenthusiasten sowie Auto- und Motorradfahrer herausgab. Die „Illustrierte Aeronautische Mitteilungen“, die „Allgemeine Automobil Zeitung“ und „Der Motorradfahrer“ stießen auf reges Interesse bei den fliegenden und auf zwei oder vier Räder fahrenden Lesern.

In Bielefeld beheimatet, blickt das Familienunternehmen 2022 auf 111 Jahre bewegter Geschichte zurück. Und obwohl der Ostwestfale nicht dazu neigt, sich in Superlative zu versteigen, schwingt ein gewisser Stolz in der Ankündigung mit. Schließlich gehört D & K mit seinen medialen Meilensteinen zu den führenden Special-Interest-Verlagen in Europa. Die Flaggschiffe der Zeitschriftenabteilung „Bike“ und die „Yacht“ gehören sowohl bei Skippern als auch Mountainbikern zur Standardlektüre. Was auch für das Standardwerk „Seemannschaft“ der Salzbuckel gilt, das bereits 1929 zum ersten Mal aufgelegt wurde und mit mehr als 10.000 verkauften Exemplaren damals die wirtschaftliche Grundlage für das weitere Wachstum des Verlags bildete. Heute legen die Bielefelder die 32. Neuauflage des Fachbuchs vor, auf kaum einem Schiff, das dampft oder segelt, ist es unbekannt.



18 Magazin-Marken versorgen die Leserschaft und Nutzer mit Aktuellem und Fachinhalten. Rund 1300 lieferbare gedruckte Titel und mehr als 600 e-Books umfasst das Programm des Buchverlages. Zudem veranstaltet das Unternehmen rund 30 eigene auf seine unterschiedlichen Zielgruppen zugeschnittene Veranstaltungen. Zu den Evergreens des Hauses zählen auch die in mittlerweile sieben Millionen starker Auflage verkauften Autobücher von Rüdiger Etzold, der unter dem Titel „So wird’s gemacht“ Reparaturanleitungen zu 135 verschiedenen Autobaureihen geschrieben hat. Seit 2018 zählt mit dem Verlag „Die Werkstatt“ einer der größten Sportbuchverlage im deutschsprachigen Raum zur Delius-Klasing-Verlagsgruppe, die ihre Geschäfte mit mehr als 220 Mitarbeitern von Bielefeld, aber auch von den Standorten Hamburg und München aus führt.



Mit der Vorstellung seines Frühjahrsprogramms 2022, das rund 40 Novitäten umfasst, startet Delius Klasing jetzt ins Schnapszahl-Jahr, für das sich die Special-Interest-Experten aus Bielefeld einiges vorgenommen haben. Im Fokus steht dabei der weitere Ausbau einer bereichsübergreifenden Digitalstrategie mit dem klaren Ziel, auf allen medialen Ebenen die Position des Verlages zu sichern und auszubauen. Man darf sich also weiterhin auf prachtvolle Bildbände, informativ-kompetente Sachbücher und farbenfrohe Wandkalender freuen. (aum/mk)