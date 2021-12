Porsche kompensiert im Leasing den CO2-Ausstoß

Porsche kompensiert ab sofort beim Neuwagen-Leasing eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor den Kohlendioxidausstoß. Der Ausgleich geschieht durch Zukauf von CO2-Zertifikaten aus Klimaschutzprojekten. Die Höhe der Kompensation wird individuell auf Basis der vereinbarten Vertragslaufzeit und Laufleistung sowie des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs des Fahrzeugs nach WLTP berechnet. Dies geschieht automatisch und ohne Mehrkosten.

Die Kompensationszahlungen fließen in das Klimaschutzprojekt „Kariba Waldschutz“ in Simbabwe, das bedrohte Wälder und Tierarten schützt.



Das Neuwagen-Leasing mit CO2-Ausgleich gilt zunächst für alle Verträge, die in Deutschland bis zum 31. Dezember 2022 aktiviert werden. (aum)