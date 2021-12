Lynk & Co setzt auf Castrol

Chinesische Automobilbauer versuchen zunehmend in Europa Fuß zu fassen. Hierfür nutzen sie oft starke europäische Partner. So hat sich die Geely-Tochter Lynk & Co bei allen Wartungs- und Serviceleistungen für Schmierstoffe von Castrol entschieden. Das Start-Up bietet ihre Autos zum Kauf, Abo und mitgliedsbasiertem Car-Sharing an.

Lynk & Co bietet seine Autos und Dienste in mehreren europäischen Ländern an, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Belgien und die Niederlande. Dort werden die Fahrzeuge mit Castrol Edge Professional befüllt, wenn sie zum Service müssen. Der Schmierstoff ist als weltweit erster nach internationalem Standard als CO2-neutral zertifiziert. Die Vereinbarung wurde zunächst für fünf Jahre getroffen und sieht auch die Unterstützung Castrols bei der Marktexpansion von Lynk & Co in Europa vor. (aum/av)