Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mehr als 1,1 Millionen Texte, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim Hauptmedium der Autoren-Union Mobilität, dem „Auto-Medienportal“, abgerufen oder heruntergeladen. Dabei unauffällig auf Platz 5 unserer Top Ten, aber wichtig: Geely (Volvo, Polestar, LEVC-London Taxi und andere sowie Daimler-Großaktionär) baut mit dem Lotus-Centrum in Raunheim ein zweites technologisches Standbein in Europa auf.

Von den 420.948 abgerufenden Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Praxistest VW ID 4: Fortschritt mit Rückschritten

2. Praxistest Hyundai Staria 2.2 CRDi: Captain Future in voller Montur

3. Eine Fahrt in Opels Mittelklasse der 70er-Jahre: Wahrhaft Rekord-verdächtig

4. Die allererste Triumph ist wieder da

5. Lotus fördert in Raunheim den Ingenieur-Nachwuchs

6. Weihnachten 2021: Automobile Geschenkideen (1)

7. Toyota GR 86 geht im Frühjahr in den Verkauf

8. Reine Elekromobilität kostet eine halbe Million Arbeitsplätze in Europa

9. Toyota fährt auf drei Gleisen in die Zukunft

10. Praxistest Mazda CX-30 e-Skyactiv-X: Harmonie zwischen Otto und Diesel



713.704 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos vorn lag das über den Renault Austral, bei den Fotos eines vom Oldtimer Opel Rekord D. (aum)