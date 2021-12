Opel Corsa im November das meistverkaufte Auto in Deutschland

Der Opel Corsa war im November das meistverkaufte Auto in Deutschland. Mit rund 4800 Neufahrzeugen fuhr der Kleinwagenbestseller über alle Segmente hinweg an die Spitze der heimischen Zulassungsstatistik. Rund ein Viertel der Verkäufe entfielen dabei auf den batterie-elektrischen Corsa‑e.

Bereits seit 2020 ist der Rüsselsheimer Kleinwagen in Deutschland die Nummer Eins in seinem Segment und führt dieses auch im bisherigen Jahresverlauf mit fast 45.000 Neuzulassungen an. (aum)