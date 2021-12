Skoda stellt erneut die VIP-Shuttles bei den European Film Awards

Skoda ist zum siebten Mal offizieller Partner bei den European Film Awards und stellt eine VIP-Shuttle-Flotte. Am kommenden Samstag findet die Preisverleihung, in der europäische Filme, Schauspieler und Drehbuchautoren von der European Film Academy mit der renommierten Auszeichnung gewürdigt werden, in der Arena Berlin zum 34. Mal statt. Wegen der Corona-Pandemie allerdings nur im kleinen Kreis und unter Einhaltung der 2G-Plus-Regelung. Für alle Interessierten gibt es jedoch die Möglichkeit, via Live-Übertragung auf der Website an der Veranstaltung teilzunehmen.

Für den komfortablen und klimabewussten Transport der Künstler und Nominierten zum Veranstaltungsort sorgt Skoda mit einer Flotte seines Pkw-Flaggschiffs Superb iV mit Plug-in-Hybridantrieb. (aum)