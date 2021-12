Mit gelber Plakette noch bis Silvester zur Hauptuntersuchung

Mit dem Jahreswechsel ändern sich auch wieder die Gültigkeiten der Plaketten für die Kfz-Hauptuntersuchung (HU). Wer auf seinem Kennzeichen eine gelbe Plakette hat, muss laut Dekra sein Fahrzeug noch im Jahr 2021 zur HU vorstellen.

Die Farbe der Plakette zeigt an, in welchem Jahr die nächste Hauptuntersuchung fällig ist. Dabei steht Gelb für 2021, Braun für 2022, Rosa für 2023 und Grün für 2024. Den Monat der spätmöglichsten Fahrzeugprüfung erkennt man an der Zahl, die oben auf der Plakette steht. Bei Fristversäumnis droht bei Polizeikontrollen ein entsprechendes Bußgeld. Bei mehr als zwei Monaten Verzug steht außerdem eine ausführlichere HU mit zusätzlichen Kosten an. (aum)