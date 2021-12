ADAC-Mitglieder laden günstiger mit Eon

Der ADAC erweitert in Zusammenarbeit mit Eon sein Angebot für das Laden zu Hause“. Clubmitglieder erhalten für ihre Elektroautos nicht nur vergünstigte Wallboxen des Energieversorgers, sondern können nun auch Ökostromtarife mit Vorteilskonditionen für Neukunden abschließen. Sie haben dabei die Wahl zwischen einem klassischen und einem smarten Tarif. Wer sich für einen der Verträge entscheidet und bisher noch keinen Strom von Eon bezieht, profitiert als Neukunde unter anderem von einmaligen ADAC-Mitgliedervorteil in Höhe von 150 Euro – unabhängig von einem Wallbox-Kauf.

Von der Beratung über die rabattierte Wallbox und die Installation bis hin zum passenden Grünstromvertrag bieten Eon und ADAC den Mitgliedern alles aus einer Hand an. Neben einem klassischen Ökostromtarif bietet der Energieversorger den Tarif „E.ON SmartStrom Öko“ an, bei dem der klimafreundliche Strom abends und nachts günstiger ist. Hier sinkt der Strompreis zum Beispiel werktags ab 16 Uhr automatisch und in der Nacht nochmals, um das Auto über Nacht zu laden. Dafür ist ein kostenpflichtiger intelligenter Stromzähler („Smart Meter“) notwendig, dessen Einbau Eon im Kundenauftrag vornimmt. (aum)