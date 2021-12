Der Octavia überholt erstmals den Golf

In vier Segmenten hat im November nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes das beliebteste Neufahrzeug in Deutschland gewechselt. Dabei gab es gleich zwei Überraschungen. Der Skoda Octavia verdrängte erstmals den ewigen Dauerbrenner VW Golf von der Spitze der Neuzulassungen in der Kompaktklasse, und Teslas Model 3 schob sich in der Mittelklasse vor die etablierte deutsche Konkurrenz. Mit dem Up bei den Kleinstwagen und dem Tiguan bei den Geländewagen eroberte sich Volkswagen hingegen in zwei Fahrzeugklassen verlorengegangenes Terrain zurück.

Erfolgreichstes Elektroauto in Deutschland war im vergangenen Monat erneut der Renault Zoe, während der Dacia Sandero das zulassungsstärkste Auto mit Gasantrieb blieb. Bei den Plug-in-Hybriden setzte sich der Mercedes-Benz GLC an die Spitze, bei den Brennstoffzellenfahrzeugen überholte der Hyundai Nexo den Toyota Mirai. Der Fiat 500 kam bei den Hybridfahrzeugen (ohne Plug-in) auf die meisten Neuzulassungen im November. (aum)