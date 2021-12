Renault: Aus Kadjar wird Austral

Renault wird im Frühjahr den Nachfolger des Kadjar vorstellen. Dabei wird das kompakte SUV umbenannt und Austral heißen. Mit dem viereinhalb Meter langen Modell will die Marke auch die mit dem Arkana und dem Mégane E-Tech Electric begonnene Offensive im C-Segment fortsetzen. Der Name Austral ist abgeleitet vom lateinischen Wort „australis“ (= südlich), das in abgewandelter Form in viele europäische Sprachen eingegangen ist, darunter auch ins Französische. Der neue Modellname soll Internationalität ebenso vermitteln wie Assoziationen an südländische, farbenfrohe und warme Gefilde. (aum)