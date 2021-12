Die Top Ten der Woche erreichen neue Höhen

Deutlich mehr als 1,4 Millionen Mal wurden in der vergangenen Woche Texte. Fotos und Videos vom Server der Autoren-Union Mobilität abgerufen oder heruntergeladen. Mehr als 90 Prozent davon lieferten das „Auto-Medienportal“ und „Car-Editors.Net“. Doch mit 138.428 Abrufen erreichte in der vergangenen Woche auch das „e-Medienportal“ einen Bestwert.

Von den 522.542 heruntergeladenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Fahrbericht BMW iX und 4er Gran Coupé: Eine Marke, zwei Pfade

2. Praxistest Audi RS e-Tron GT: Stimmgewaltiger Stromer

3. Caravaning-Boom hält an: Immer mehr wollen campen

4. Vorstellung Range Rover: Der V8 hat noch nicht ausgedient

5. Formel Ford: Die Schule der Weltmeister schließt ihre Tore

6. Moto Guzzi V100 Mandello kommt mit adaptiver Aerodynamik

7. Porsche: Mintgrün oder Maritimblau gefällig?

8. BMW Concept XM: Anspruchsbetonter Hybrid

9. VDA: Deutschland soll europäischer e-Fuel-Pionier werden

10. Fahrbericht Hyundai Elantra N: Hier entwickelt, aber nicht zu haben



902.723 Texte, Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag ein typisches von der Eröffnung der Essen Motor Show ganz oben, bei den Videos das mit dem Titel „Kein X mehr – Der Opel Grandland“ von unserem Partner „wesat-tv MedienManufaktur“. (aum)