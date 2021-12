Neue Bekleidungskollektion von Ducati

Pünktlich vor Saisonbeginn hat Ducati die 2022er-Neuheiten seiner Bekleidungskollektion vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen funktionale Artikel wie Motorradjacken und -hosen sowie ein Helm. Aber es wird auch Freizeitkleidung angeboten. Die Produkte sind in die Kategorien Racing, Sport, Touring und Urban eingeteilt.

Neu ist der Helm Ducati Corse Power, der auf einem Modell von Arai basiert. An Sportfahrer richten sich die Lederjacke Speed Evo C2, die auch für den Einsatz eines Brustprotektors vorgerüstet ist, sowie die Sommerjacke Ducati Corse Tex Summer C3 mit Aluminiumeinsätzen an den Schultern. Tourenfahrern bietet Ducati die Jacken-Hosen-Kombination Tour C4 mit diversen Verstell- und Belüftungsmöglichkeiten sowie das Outfit Atacama C2 an, das sich eher an Fahrer einer Reiseenduro richtet. Die Hertitage-Jacke C2 hingegen wurde vor allem für das städtische Umfeld konzipiert und ist von der historischen Marke Ducati Meccanica inspiriert.



Die Lifestyle-Kollektion umfasst unter anderem Hoodies, Sweat- und T-Shirts sowie eine neue Softshell-Windjacke.



Die neuen Artikel sind in Kürze im Handel und auf Shop.Ducati.com erhältlich. Zudem wird die Kollektion auf Youtube-Kanal der Marke präsentiert. (aum)