Volkswagen sortiert seine Markenkommunikation neu

Veränderung in Volkswagens Markenkommunikation. Zum 1. Dezember soll die strukturelle Trennung von Marken- und Konzernkommunikation am Standort Wolfsburg abgeschlossen sein. In diesem Zusammenhang wird die Kommunikation der Marke Volkswagen Pkw neu aufgestellt. Leiter der Kommunikation bleibt weiterhin Robin Aschhoff.

Die Verantwortung für die Unternehmenskommunikation der Kernmarke übernimmt Christoph Ludewig, bisher stellvertretender Leiter Corporate Communications Volkswagen AG. Zudem wird der Bereich kurzfristig um die Themengebiete „Nachhaltigkeit“ sowie „Standort und Produktion“ ergänzt.



Die Produktkommunikation leitet Stefan Voswinkel. Die bisher separaten Teams für Produkt- und Technologiethemen werden zusammengeführt und von Benedikt Griffig, bisher Leiter Technologiekommunikation, verantwortet. Neuer Leiter des Testwagen-Managements ist Frank Thürnau. Andre Dietzel, zuvor Leiter Kommunikation und Marketing Volkswagen Motorsport, verantwortet nun die Redaktion und Contentproduktion.



Gerd Voss leitet weiterhin den Bereich Kommunikation Social Responsibility, der künftig Teil der Markenkommunikation ist. An ihn berichtet unter anderem Christoph Adomat, der die Kommunikation Sport verantwortet. (aum)