Neue General Managerin für Lexus Deutschland

Nadine Busch (40) wird zum 1. Januar 2022 General Manager Lexus bei Toyota Deutschland. Die 40-Jährige Diplom-Betriebswirtin ist seit 2020 bei Lexus als Managerin Vertrieb tätig und bringt langjährige Erfahrung im Automobilbereich mit dem Schwerpunkt Vertrieb und Business Development mit. Zuvor begleitete Sie 14 Jahre im Konzern unterschiedliche Funktionen bei Toyota und Toyota Financial Services in Deutschland sowie in der Europazentrale. Sie berichtet direkt an den Präsident Toyota Deutschland, André Schmid.

Zeitgleich übernimmt Vorgänger Holger Nelsbach die Funktion des Präsidenten bei Toyota Österreich. (aum)