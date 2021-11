Porsche: Mintgrün oder Maritimblau gefällig?

Porsche bietet ab sofort für alle Modellreihen auf Wunsch eine Lackierung in älteren Farben der Marke an. Dadurch wächst das Angebot um mehr als 160 Farbtöne. Die Option „Farbe nach Wahl“ ersetzt die bisherige „Individuallackierung“. In diese Kategorie fallen vordefinierte, von den Porsche Lackexperten bereits technisch freigegebene Farben. Dazu gehören beispielsweise farbenfrohe Lacke aus den 1990er-Jahren wie Maritimblau, Sternrubin und Mintgrün.

Bestellen lässt sich die „Farbe nach Wahl“ im Rahmen der Neuwagen-Konfiguration, die Auslieferung des Fahrzeugs dauert dann etwa drei Monate länger als bei Serienfarben. Die Preise bewegen sich im oberen vierstelligen Bereich und varrieren je nach Modell. Das Angebot wird voraussichtlich Anfang 2022 in den Car Configurator integriert werden. Online-Filtermöglichkeiten zum Beispiel nach Farbfamilien und Hintergrundinformationen zu den einzelnen Farben werden folgen.



Für besonders individuelle Farbwünsche geht die Porsche Exclusive Manufaktur noch einen Schritt weiter: Bei „Farbe nach Wahl Plus“ kann die Lackierung nahezu völlig frei gewählt werden. Diese Option ist für die Baureihen 911, 718 und Taycan verfügbar. Der Kunde übergibt dem Porsche-Zentrum ein Muster mit seiner Wunschfarbe, deren Umsetzbarkeit dann geprüft wird. Je nach Aufwand muss mit mehreren Monaten Bearbeitung gerechnet werden. Die Preise liegen etwa doppelt so hoch wie bei den anderen exkluisven Wunschfarben. (aum)