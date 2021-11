Erster DS 4 rollt in Rüsselsheim vom Band

Im Stellantis-Werk in Rüsselsheim ist der erste DS 4 vom Band gelaufen. Nach umfangreichen Investitionen und Modernisierungen wurde das Werk im Laufe des Jahres für die Produktion der neuen Premium-Kompaktlimousine angepasst. Das vierte eigenständige Modell der Pariser Marke DS Automobiles basiert auf einer Weiterentwicklung der elektrifizierten EMP2-Plattform und ist neben Benzin- und Dieselmotoren von Beginn an auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich. Ab 2024 soll eine rein-elektrische Version folgen.

„Wir sind stolz, an unserem Standort ein Produkt der Premium-Marke DS Automobiles zu produzieren“ sagt Werksleiter Michael Lewald. „Zuerst mit dem DS 4 und bald dann auch mit dem Opel Astra als Hybrid sowie ab 2023 auch rein-elektrisch werden wir in Rüsselsheim in das Zeitalter der Elektromobilität durchstarten.“ (aum)