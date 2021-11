Vorschau: Tschechische Besteller und Wohnmobile im Winterschlaf

Skoda hat seine mittlere SUV-Baureihe Karoq aufgefrischt und zeigt in der kommenden Woche in einer digitalen Präsentation die ersten Bilder. Das meistverkaufte SUV der Tschechen in 2020 und im ersten Halbjahr 2021 rangiert auf der hausinternen Bestsellerliste gleich hinter dem Octavia.

Im Praxistest genauer angesehen hat sich Michael Kirchberger außerdem den neuen Hyundai-Van Staria, der dem ebenfalls gerade eingeführten VW Multivan arg auf die Pelle rückt. Sein Design macht ihn zum Hingucker, innen ist er eingerichtet wie der gerade zum German Car of the Year gekürte Elektro-Crossover Ioniq 5 – der wiederum mit einem weiteren Volkswagen im Wettbewerb steht: Der VW ID 4 ist nach dem ID 3 das zweite Elektroauto der Wolfsburger. Das kompakte Elektro-SUV bietet viel Platz für die Familie und soll mit einer Batterieladung gut 500 Kilometer weit kommen. Ob das stimmt und wie es um die Alltagsqualitäten des Stromers steht, hat Guido Borck in unserem Praxistest überprüft.



Spätestens Anfang Dezember ist es Zeit, das Reisemobil fit für die Ruhepause zur kalten Jahreszeit zu machen. Wer dabei nachlässig ist, wird mit einem schadhaften Frühjahrerwachen rechnen müssen. Wir geben Tipps für den Winterschlaf der Reisemobile.



Darüber hinaus versorgen wir Sie tagesaktuell mit Nachrichten aus der Vier-, Drei- und Zweirad-Welt sowie mit Meldungen aus der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspolitik. (aum)