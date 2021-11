Die Top Ten beim „Auto-Medienportal“

Wieder stammen acht der am meisten abgerufenen oder heruntergeladenen Texte aus der „Feder“ unserer Autoren. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche etwas mehr als 910.000 Texte, Fotos und Videos abgerufen oder heruntergeladen. Vor Corona hätten wir für einen solchen Wert zwei Wochen benötigt.

Von den 351.455 Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Praxistest Skoda Enyaq iV 80: Quell der Entspannung

2. Praxistest Toyota Mirai: Elektrisch ohne Reichweitenangst

3. Los Angeles 2021: Fisker Ocean – das fortschrittlichste Auto der Welt?

4. Elektro-Auto vs. Elektro-Benzin: Dreht sich der Wind?

5. Los Angeles 2021: Ioniq entwirft ein SUV mit Wohnstube

6. Nachhaltige Mobilität: Die Motorradindustrie ist Teil der Lösung

7. Praxistest Seat Mó e-Scooter 125 / Kick 65: Zweirad-Klone

8. Los Angeles 2021: Der Kia Concept EV9 öffnet sich der Natur

9. Los Angeles 2021: In die Enge getrieben

10. Interview mit Alain Visser: „Wir sind eine Art Airbnb der Mobilität“



559.449 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag der neue Ford Ranger auf Platz 1, bei den Fotos der Hyundai Ioniq 5 als Sieger beim renommierten Award „German Car of the Year 2022“.