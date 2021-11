Neue Cupra Garage in Hannover eröffnet

Mitten in der Innenstadt von Hannover hat Cupra einen weiteren City-Store eröffnet. Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt ließ die Hackerott-Händlerorganisation den neuartigen Verkaufsraum in einem entkernten Gebäude „ganz in der Cupra Optik zu einem Hingucker entwickeln“, sagt Geschäftsführer Christian Hackerott.

Auf 250 Quadratmetern gibt es in der „Cupra Garage“ Aufenthaltsbereiche mit Lounge-Charakter in markentypischer Möblierung und eine Barista-Bar für den Kaffee zwischendurch. In diese Umgebung eingebettet sind drei Cupra-Modelle – darunter auch der vollelektrische Born. (aum)