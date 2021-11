Der dänische Fahrdienstleister DRIVR wird weitere 100 Brennstoffzellenfahrzeuge vom Typ Toyota Mirai für den Taxiverkehr in der Hauptstadt Kopenhagen einsetzen. Das Land will bereits in vier Jahren keine neuen Taxis mehr zulassen, die Schadstoffe ausstoßen. Fünf Jahre später soll die Branche ausschließlich emissionsfrei unterwegs sein. Über die App des Anbieters können Kunden zwischen Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellen-Taxis wählen. (aum)