EICMA 2021: Honda präsentiert den nächsten Adventure-Scooter

Stilistisch nicht ganz so konsequent wie beim X-ADV hat Honda das Konzept eines Adventure-Scooters beim ADV 350 umgesetzt, der seine Weltpremiere auf der EICMA (–28.11.2021) in Mailand feiert. Der 330-Kubik-Einzylinder leistet 29 PS (22 kW) bei 7500 Umdrehungen in der Minute und liefert bei 5250 Touren ein maximales Drehmoment von 31,5 Newtonmetern. Fahrfertig wiegt der ADV 350 knapp 190 Kilogramm. Mit an Bord sind eine Traktionskontrolle, ein 48 Liter großes Staufach unter der Sitzbank und ein verstellbares Windschild sowie das Smartphone-Voice-Control System. Das 15 Zoll-Vorder- und das 14-Zoll-Hinterrad sind mit schlauchlosen Grobprofil-Reifen bestückt. (aum)