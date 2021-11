Spider-Man fährt Hyundai.

Hyundai gibt am 15. Dezember sein Hollywood-Debüt. In „Spider-Man: No Way Home“ sind die beiden Modelle Ioniq 5 und Tucson zu sehen. Im Vorfeld des Kinostarts hat Hyundai eine integrierte Marketingkampagne gestartet, die einen globalen TV-Spot und eine Vielzahl von digitalen Werbeaktivitäten umfasst. Der Film und die Kampagne sind das erste Ergebnis einer Partnerschaft, die der Autohersteller vor anderthalb Jahren mit Sony Pictures geschlossen hat. (aum)