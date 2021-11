Great Wall Motor lässt sich in München nieder

Nachdem Great Wall Motor (GWM) auf der IAA Mobility 2021 seine beiden Marken Wey und Ora vorgestellt hat, folgt nun der nächste Schritt. Der chinesische Autokonzern hat gestern in München seine Europazentrale eröffnet. Im nächsten Jahr sollen dann in der bayerischen Landeshauptstadt und in Berlin jeweils ein „Brand Experience Center“ als Anlaufstelle für Kunden entstehen. Ebenfalls geplant ist der Bau einer Zell- sowie einer Modul- und Hochvoltspeicherfabrik im Saarland. Sie sollen vom ausgeliederten Unternehmen Svolt betrieben werden.

Der Standort München ist kein Zufall. Dort steht auch die Konzernzentrale von Geschäftspartner BMW, mit dem im Joint Venture ab 2023 der neue Mini E in China gebaut werden soll. (aum)