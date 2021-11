Vorschau: Schicker Shooting Brake und Messe in Mailand

Land Rover wird im Frühjahr den Range Rover V auf den Markt bringen. Ab Januar sollen aber erst einmal die neuen Plug-in Hybridantriebe elektrische Reichweiten von bis zu 100 Kilometern ermöglichen. Bis zum ersten reinen Elektromodell der Marke dürften dann noch etwa zwei Jahre vergehen.

Corona trifft das einst so geschundene Italien aktuell bei weitem nicht so stark wie Deutschland. Gute Chancen also, dass die Mailänder Motorradmesse EICMA viele Besucher anlockt. Wir blicken auf einige der Neuheiten. Mercedes-Benz schiebt für die C-Klasse das T-Modell All Terrain im populären Crossoverkleid nach, und Genesis, gerade erst in Deutschalnd gestartet, zeigt den schicken G70 Shooting Brake. Um Suzuki ist es zuletzt still geworden, nachdem die Marke hierzulande nur zwei umgebrandete Toyota-Modelle als Neuheiten präsentieren konnte. Nun steht eine weitere Fahrzeugpremiere an. Außerdem stellen wir eine Initiative von Lotus vor, die in Deutschland junge Studierende bei der Entwicklung nachhaltiger Mobilitätsideen unter Wettbewerbsbedingungen unterstützt.



In unseren Praxistests geht es rein elektrisch zu. Michael Kirchberger ist den Opel Combo-e Life gefahren. Der elektrische Minivan soll für Freizeit und Familie taugen. Ob er sich mit gerade mal 250 Kilometer Reichweite auch im Allltag bewährt? Auch Jens Riedel klärt eine Frage: Ist Seat unter die Motorrollerhersteller gegangen? Er hat sich den Mó e-Scooter 125 der Spanier einmal näher angesehen und stieß dabei auch auf eine andere Marke. Und da wir schon einmal dabei waren, haben wir uns auch gleich noch den Seat Mó e-Kickscooter 65 geschnappt. Wir fährt sich eigentlich so ein 20-km/h-Mini-Elektroroller?



Darüber hiaus versorgen wir sie wieder täglich mit weiteren aktuellen Meldungen aus dem weiten Feld der Mobilität – vom Auto über das Zweirad bis hin zur Verkehrspolitik. (aum)