Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Pandemie, Karneval oder Buß- und Bettag sind wohl dieses Mal die Begründung für den sporadisch wiederkehrenden Abschwung. Diese Woche wurden rund 950.000 Texte, Fotos und Videos beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen.

Von den 351.904 Text-Dateien waren dies die Top Ten:



1. Kommentar: Vom schönen Schein des Elektroautos

2. Praxistest Lexus RC-F Track Edition: Luxus für Sportler

3. Praxistest Triumph Speed Twin: Euro 5 bringt mehr als nur drei PS mehr

4. Fahrbericht Mercedes-Benz EQB: Die elektrische Familienpackung

5. Ducati Streetfighter V4 im Wintertest-Dress on Top

6. Die Ducati Panigale verwandelt sich in die Streetfighter V2

7. Deutschland ist größter Elektroautomarkt Europas

8. Fahrbericht Honda NT 1100: Die Rückkehr des Reise-Bikes

9. GR statt GT: Toyotas 86er bekommt mehr Hubraum und Leistung

10. Japanische Hersteller setzen auf e-Fuels und Wasserstoffmotoren



608.340 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag eines vom Toyota GR Yaris vor, bei den Texten das Foto zum Interview mit Alain Visser, dem Chef des chinesischen Abo-Klubs mit dem Lynk & Co. (aum)