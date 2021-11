Los Angeles 2021: Ioniq entwirft ein SUV mit Wohnstube

Noch handelt es sich beim Ioniq Seven um ein Konzeptfahrzeug: Hyundais Elektromarke stellt auf der Los Angeles Auto Show (–28.11.2021) ein SUV vor, das vor allem beim Innenraum heraussticht. Zu den ungewöhnlicheren Elementen zählen zum Beispiel der Kühlschrank oder die Abstellbox zur Reinigung mitgebrachten Schuhwerks. Die Sitze sind vielfältig bewegbar und wie Wohnzimmersessel gestaltet. In der Serie dürfte davon am Ende wohl nichts landen. Auch der OLED-Dachhimmel dürfte wohl allenfalls als Sonderausstattung angeboten werden.

Der Seven Concept und sein Pendant Kia Concept EV9 stehen auf der neuen E-GMP-Plattform des Hyundai-Konzerns. Sie kommt aktuell bereits im Inoiq 5 und EV6 zum Einsatz. Der Siebner ist die bislang größte Ableitung der für bis zu etwa (600 PS) ausgelegten Fahrzeugarchitektur und gleichzeitig die futuristischste. Mit der Serienversion eines SUV von Ioniq dürfte in gut zwei Jahren zu rechnen sein. Ebenfalls bereits angekündigt ist die Fließhecklimousine 6, die auf der Studie Hyundai Prophecy von 2020 basiert. (aum/jm)