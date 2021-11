Los Angeles 2021: Der Kia Concept EV9 öffnet sich der Natur

Auch bei Volkswagen steht so ein Auto auf Basis der MEB-Architektur zur Diskussion, die Designstudien sind weit fortgeschritten. Doch jetzt sind die Koreaner wieder einmal schneller: Der Kia Concept EV9, den die Koreaner auf der Los Angeles Auto Show (–28.11.2021) zeigen, ist ein sehr deutlicher Verweis auf ein Serienmodell, das schon 2023 bei den Händlern stehen könnte. Stilistisch nimmt das EV9 Concept Elemente des kompakteren EV6 auf, ist aber deutlich kantiger gezeichnet.

Das im martialischen Offroad-Stil gezeichnete Fahrzeug basiert auf der E-GMP-Architektur, die erst jüngst mit zwei Klassensiegen beim „German Car of the Year“ ihr Potential unter Beweis gestellt hat. Mit 4,93 Metern Länge, 2,06 Metern Breite und 1,79 Metern Höhe ist das künftige Modell vor allem auf die Bedürfnisse des US-Marktes ausgelegt. Doch das Markenimage von Kia dürfte inzwischen auch in Deutschland eine derartige Größenordnung zulassen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des Leistungspotentials der Plattform. Sie reicht bei anderen Modellen bis knapp 440 kW (600 PS). Das ist weitaus mehr als die MEB-Plattform von Volkswagen vorweisen kann.



Im Interieur ist ein breiter 27-Zoll-Bildschirm eingebaut, und Kia hat sich drei Innenraum-Modi einfallen lassen. „Active“ dient zum Fahren. In „Pause“ können die Vordersitze um 180 Grad gedreht werden, während die zweite Reihe zum Tisch auch für die dritte Reihe umgeklappt wird. Bei „Enjoy“ werden die hintersten Sitze bei geöffneter Heckklappe umgedreht und die Insassen können die Natur genießen. (aum/jm)