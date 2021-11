Renault Kangoo Rapid ist „Van of the Year 2022“

Der neue Renault Kangoo Rapid ist „International Van of the Year 2022”. Diese Auszeichnung teilt er sich mit dem baugleichen Mercedes-Benz Citan. Die Entscheidung traf eine aus 24 europäischen Fachjournalisten bestehende Jury unter 14 Nutzfahrzeugen, die in den vergangenen zwölf Monaten neu auf den Markt gekommen sind.

Es ist der vierte Titel für Renault. 1998 wurde der Master „Van of the Year“, 2002 war es der Trafic und 2012 der batteriebetriebene Kangoo Z.E.. (aum)