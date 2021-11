Opel-Werk Eisenach wird eine Tochtergesellschaft

Schon vor einigen Wochen machten Spekulationen die Runde, nach denen der Stellantis-Konzern die Opel-Werke Rüsselsheim und Eisenach in eine eigenständige Gesellschaft überführen wolle. Zumindest gilt dies nun für den Standort in Thüringen, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Entsprechende Pläne für das Stammwerk in Rüsselsheim seien aber vom Tisch, teilte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage mit.

Geschäftsführung und Gewerkschaft haben sich demnach darauf geeinigt, „die Geschäftstätigkeit im Werk Eisenach in einer eigenen Gesellschaft zu bündeln. Diese soll eine Tochtergesellschaft der Opel Automobile GmbH sein“. Dabei werden die Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten unverändert bleiben, die bestehenden Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen gelten weiter. Zudem sicherte die Konzernspitze zu, dass künftig sämtliche Volumina des Grandland X in Eisenach gefertigt werden. Das SUV war zwischendurch immer wieder parallel auch im französischen Werk Sochaux vom Band gerollt, wo der nahezu baugleiche Peugeot 3008 produziert wird.



Mit der heutigen Einigung steht auch fest, dass der Betrieb im Werk trotz der weiteren Halbleiterknappheit im Januar wieder aufgenommen wird. Die Bänder waren Anfang Oktober wegen des Versorgungsmangels angehalten worden. Dank flexibler Planungen und umfassender Maßnahmen sei es aber gelungen, den Materialengpass etwas zu beheben, teilte der Stellantis-Konzern mit. (aum)