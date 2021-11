Mercedes-Benz S 580 e mit Allrad und ohne Leder

Mercedes-Benz bietet die Plug-in-Hybrid-Version S 580 e jetzt auch als 4-Matic mit Allradantrieb an. Die neue Version ist auch mit langem Radstand erhältlich. Die Preise beginnen bei 132.126 Euro. Der Kunde kann außerdem alle S-Klasse-Modelle künftig auch mit lederfreiem Interieur bestellen. Die Sitze sind dann mit Stoff bezogen. Türverkleidung, Instrumententafel, Mittelkonsole und Lenkradkranz sind in der Ledernachbildung Artico gestaltet Der Pralltopf in der Mitte des Lenkrads ist ebenfalls komplett tierfrei hergestellt. (aum)