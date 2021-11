Bosch baut Wasserstoff-Portfolio aus

Bosch geht davon aus, dass 2030 rund jedes achte neu zugelassene Nutzfahrzeug weltweit eine Brennstoffzelle an Bord haben wird. Vor diesem Hintergrund arbeitet Bosch ab sofort auch an Komponenten für H2-Tanksysteme wie Tankventile oder Druckregler. In einer Entwicklungspartnerschaft mit dem italienischen Spezialisten OMB Saleri sollen die H2-Tankkomponenten und weitere Produkte für Wasserstoff-Speicherlösungen in den Druckstufen 350 bar und 700 bar zur Großserienreife geführt werden. (aum)