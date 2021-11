Los Angeles 2021: Fünf Premieren bei Porsche

Mit gleich fünf Weltpremieren zeigt Porsche auf der Los Angeles Auto Show (–28.11.2021) Flagge. Die USA sind für den Sportwagenhersteller der zweitgrößte Einzelmarkt, und im bisherigen Jahresverlauf legten die Auslieferungen dort um 30 Prozent zu. Zu den Neuheiten gehört der 718 Cayman GT4 RS. Er ist das neue Spitzenmodell der Baureihe und mobilisiert aus dem Sechs-Zylinder-Sauger-Boxermotor 500 PS (368 kW). Damit sprintet der Zweisitzer in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht einen Topspeed von 315 km/h. Auf der Nürburgring-Nordschleife nahm er dem Cayman GT4 mehr als 23 Sekunden ab.

Zu haben sein wird der Porsche 718 Cayman GT4 RS ab Dezember zu einem Preis von 141.338 Euro. Ebenfalls sein Debüt gibt in LA die Kunden-Rennvariante Cayman GT4 RS Clubsport.



Mit dem Taycan GTS stellen die Stuttgarter außerdem ein Modell vor, das als erstes der Baureihe über 500 Kilometer Reichweite (WLTP) hat. Die Elektro-Limousine leistet im Overboost bis zu 440 kW (598 PS). In Form des Taycan GTS Sport Turismo taucht eine weitere Karosserieversion auf, die ein Ableger des Cross Turismo ist und im Frühjahr auf den Markt kommt. Last but not least debütiert in Los Angeles der Panamera als Platinum Edition mit entsprechenden Karosserieakzenten und einem exklusiven Innenraum. (aum)