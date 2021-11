Aiways nun auch in Spanien und Portugal

Der chinesische E-Auto-Hersteller Aiways erschließt sich weitere Märkte. Nach der Bekanntgabe der Erweiterung des Vertriebnetzes auf die Schweiz folgen nun Portugal und Spanien. Für den Markteintritt in den südwesteuropäischen Ländern schloss Aiways eine Partnerschaft mit Astara – der ehemaligen Bergé-Gruppe. Aiways ist damit mit seinem U5 nun in neun europäischen Ländern vertreten, neben Spanien und Portugal sind dies Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und die Schweiz. In Kürze folgt als zweites Modell der U6. (aum/av)