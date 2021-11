Ford bekommt eine neue Geschäftsführung

Gunnar Herrmann gibt zum 30. November sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung der Kölner Ford-Werke ab und wechselt zum 1. Dezember in den Aufsichtsrat. Seine Aufgaben übernimmt zunächst kommissarisch Rainer Ludwig, Geschäftsführer Personal- und Sozialwesen, der ab 1. Februar Nachfolger von Hans Jörg Klein als stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung wird.

Rainer Ludwig ist seit Juli 2004 Mitglied der deutschen Geschäftsführung und seit Oktober 2020 Präsident des Dachverbandes der europäischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände Ceemet.



Hans Georg Klein wird das Unternehmen Ende Januar auf eigenen Wunsch nach 30 Jahren verlassen. Den stellvertretenden Geschäftsführungsvorsitz hatte er vor knapp einem Jahr zusätzlich zu seiner Funktion als Managing Director für Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz übernommen. Neuer Managing Director für die DACH-Region wird Dr. Christian Weingärtner. Er wird außerdem in die Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH berufen, wo er für Marketing und Verkauf zuständig sein wird. Weingärtner hat in den vergangenen zwei Jahren bei Ford Europa als Director, Strategy, Business Transformation, AV & Mobility gearbeitet. Er hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften und einen Master-Abschluss in Technologie und Management. Er war auch bereits für Ford in den USA tätig.



Gunnar Herrrmann begann seine berufliche Laufbahn 1979 als Auszubildender bei Ford. Danach studierte er in Hamburg Fahrzeugbau und erwarb an der Loughborough University in England einen Master-Abschluss in Advanced Automotive Engineering. Er hatte verschiedene Positionen in der Produktentwicklung inne und war unter anderem Chefingenieur der Focus-Baureihe, bevor er 2012 als Vice President Quality zum europäischen

Führungsteam wechselte. 2017 wurde Herrmann Vorsitzender der deutschen

Geschäftsführung und leitete seit 2019 als Executive Director Business Transformation zusätzlich die Transformation der Marke in Deutschland.(aum)