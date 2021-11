Vorschau: Eine Automesse und zwei ganz unterschiedliche Stromer

Nach über anderthalb Corona-Jahren und einer in alternativer Form stattgefundenen IAA scheinen klassische Automessen in der westlichen Welt fast in Vergessenheit geraten zu sein. Doch Rettung naht: In den USA findet in der kommenden Woche die LA Auto Show statt. Unser Amerika-Korrespondent Jens Meiners schaut sich dort die Neuheiten an. Er stellt außerdem den BMW 2er Coupé vor.

Mercedes-Benz bringt mit dem EQB eine batterieelektrische Version des GLB mit bis zu sieben Sitzen auf den Markt. Wir stellen das neue Modell ebenso vor wie den überarbeiteten VW T-Roc, der sich im Interieur sowie bei Komfort und Sicherheit aufgewertet präsentiert sowie noch ein Technologie-Upgrade erhält. Honda kehrt mit der NT 1100 zurück ins Tourersegment für das einst die Pan European und die Deauville standen. Wie sich die neue fährt, klärt Ralf Bielefeldt. Während die Autoindustrie sich schon mitten im Wandel befindet, scheint die Politik in der öffentlichen Diskussion rund um den Klimaschutz und die Mobiltätswende das Motorrad nicht im Blick zu haben. Der europäische Herstellerverband ACEM schaut bei einer Online-Konferenz Blick auf „The Ride to 2030 and Beyond“. Ebenfalls ein wenig aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist Mitsubishi. Dabei handelt es sich um die hierzulande zweitstärkste japanische Marke. Wir schauen noch einmal etwas genauer nach.



Keine Anzeichen von Reichweitenangst spürte Walther Wuttke im Praxistest des Skoda Enyaq iV. Ebenfalls elektrisch, aber auf andere Art, war Guido Borck unterwegs: Er fuhr den Toyota Mirai, eines von derzeit nur zwei in Deutschland angebotenen Wasserstoffautos. Wir klären, ob der Kraftstoff für die Brennstoffzelle tatsächlich für bis zu 650 Kilometer reicht.



Darüber hinaus versorgen wir Sie tagesaktuell mit Nachrichten aus der Vier-, Drei- und Zweirad-Welt sowie mit Meldungen aus der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspolitik. (aum)