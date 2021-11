Cupra unterstützt den Born mit günstigen Ladetarifen

Cupra flankiert die Markteinführung seines ersten vollelektrischen Autos mit besonderen Tarifen an der Ladesäule. Käufer eines Born bietet der spanische Hersteller im Tarif „Pure“ Strom für 39 Cent pro Kilowattstunde an AC-Ladestationen (Wechselstrom) und für 49 Cent an DC-Schnellladesäulen (Gleichstrom) an. Im Schnellladenetz von Ionity sind es 79 Cent pro kWh. Der Pure-Tarif wird von Cupra bezuschusst und kostet dabei statt der regulären 12,99 Euro nur 2,99 Euro Grundgebühr pro Monat.

Noch günstiger bekommt der Cupra Born seine Energie im Power-Tarif: Mit einer Grundgebühr von 9,99 Euro pro Monat statt der regulären 22,49 Euro kann für 29 Cent je kWh an AC-Säulen und für 39 Cent an DC-Säulen Strom geladen werden. Im Ionity-Netz kostet eine Kilowattstunde 30 Cent. Die „Cupra Easy Charging“-App hilft bei der Suche nach dem nächsten Ladestandort und zeigt auch den Typ sowie die aktuelle Verfügbarkeit und die Ladegeschwindigkeit an.



Die Tarif-Angebote gelten für alle bis zu 24. Kalenderwoche des nächsten Jahres hergestellten Fahrzeuge. (aum)