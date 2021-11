Hyundai pflegt das Erbe: Grandeur als Restomod

Die Pflege der Markenhistorie ist für koreanische Hersteller erst seit kurzem ein Thema. Umso konsequenter widmet man sich nun dem Erbe der Marken. Ein schönes Beispiel dafür ist der Grandeur EV, dem zweiten Modell der Heritage Series nach dem im Frühjahr gezeigten Pony. Das Fahrzeug wurde im Januar 2021 für eine interne Design-Lounge gebaut und ist jetzt zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen: In den sozialen Medien sind nun Bilder aufgetaucht.

Wie schon der Pony ist auch der Grandeur ist als so genannter Restomod (bei der Restaurierung modernisiert) komplett überarbeitet und mit einem elektrischen Antrieb ausgerüstet worden. Das retro-futuristische, grundlegend überarbeitete Interieur verfügt über vier mit rotem Velours ausgeschlagene Fauteuils und eine digitale Armaturentafel. Die Außenhaut wurde geglättet und mit hochmodernen LED-Beleuchtungseinheiten ausgerüstet.



Der in Deutschland nie offiziell angebotene Grandeur war bei seinem Debüt im Jahr 1986 das erste Luxusauto der Marke Hyundai; er war gemeinsam mit Mitsubishi entwickelt worden, wo er unter der Bezeichnung Debonair vom Band lief. Für den Vortrieb sorgten Vier- und Sechs-Zylinder-Motoren, es gab ihn mit Handschaltung und Automatik. Auf die in den Spitzenversionen einst obligatorische Kühlerfigur haben die Hyundai-Designer bei dem faszinierenden Projekt übrigens verzichtet. (aum/jm)