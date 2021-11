Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal

Mit 900.671 Downloads von Fotos und Videos hat die Zahl der heruntergeladenen Illustrationen in den vergangenen sieben Tagen erstmals dieses Niveau erreicht. Zusammen mit den Text-Abrufen führt das zu einer neuen Höchstzahl bei den wöchentlichen Zugriffen aus den Redaktionen und von unseren rund 350.000 Lesern – mehr als 1,32 Millionen Abrufe.

Von der 411.603 Textabrufen der Woche waren dies die Top Ten:



1. Praxistest Jaguar F-Pace D300: Vom Privileg, einen Diesel zu fahren

2. Bugatti Chiron im Schlussverkauf

3. Vorstellung Audi A8: Zum Finale kommt er auch als Horch

4. ADAC: Für die Klimaschutzziele braucht es e-Fuels

5. 125 Jahre London to Brighton

6. Fahrbericht VW T7: Nicht mehr ganz so multi

7. Vorstellung VW ID 5: Noch eine ID-ee aus Wolfsburg

8. Der Opel Rocks-e kann zu Preisen ab 7990 Euro bestellt werden

9. Ducati Multistrada V4 in sportlicher Pikes-Peak-Abstimmung

10. Fahrbericht Lynk & Co 01: Henry Fords Erben leben in China



900.671 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer und Leser aus. Bei den Videos landete das von der statischen Präsentation des nächsten Audi A8, bei den Fotos das vom MAN TGX in der Lackierung für Bayern München. (aum)